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Dünya Kassam Tugayları'ndan Gazze’nin kuzeyinde İsrail'e darbe
Dünya

Kassam Tugayları'ndan Gazze’nin kuzeyinde İsrail'e darbe

Yeniakit Publisher
2023-11-14 19:41:00 -
Kassam Tugayları'ndan Gazze’nin kuzeyinde İsrail'e darbe

Gazze'de bulunan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında İsrail ordu birliklerini ve askeri araçlarını hedef aldığını ve 7 İsrail askerini öldürdüğünü açıkladı. Bölgede çatışmalar aralıksız devam ediyor.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin, Gazze şehrinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait 5 tank ve 2 buldozeri, Yasin 105 tanksavar füzesi, top mermisi ve el yapımı patlayıcılarla hedef aldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, “Kassam mücahitleri, Gazze şehrinin kuzeyinde sıfır mesafeden 7 Siyonist askeri öldürdü ve aynı yerde bulunan iki personel taşıyıcı araç ve bir tankı Yasin 105 füzeleriyle hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.

Top ve füzelerle karşılık verdiler

Kassam mensuplarının, Gazze şehrinin batısı, Kerem Ebu Salim ve Cuhr ed-Dik bölgelerindeki İsrail birliklerine de top ve roketlerle saldırılar düzenlediği kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, Kassam Tugayları'nın öldürdüğünü açıkladığı 7 askere ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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