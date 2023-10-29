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Dünya Kassam Tugayları İsrail'in son saldırısını püskürttü
Dünya

Kassam Tugayları İsrail'in son saldırısını püskürttü

Yeniakit Publisher
2023-10-29 13:10:00 -
Kassam Tugayları İsrail'in son saldırısını püskürttü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırı girişimini püskürttüklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman (İsrail) Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesine saldırı girişiminde bulundu." denildi.

Kassam Tugaylarının İsrail güçlerini fark etmesinin ardından çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerine "Yasin 510" roketi ve keskin nişancılarla müdahale edildiği ve bazı askeri araçların zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin püskürtüldüğü olayda 1 İsrailli subayın ağır yaralandığı, 1 askerin de hafif yaralandığı ifade edilerek, çatışmaların bazı noktalarda devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, biri subay 2 İsrail askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Rütbesi belirtilmeyen subayın atılan havan mermisi nedeniyle ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, bir askerin de Gazze’nin kuzeyindeki çatışmada hafif yaralandığı belirtilmişti.
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