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Gündem Kassam Tugayları İsrail'e nefes aldırmıyor! Darbe üstüne darbe...
Gündem

Kassam Tugayları İsrail'e nefes aldırmıyor! Darbe üstüne darbe...

Yeniakit Publisher
2023-11-01 22:01:00 - 2023-11-01 23:08:28

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail’e ait zırhlı araçların roketle imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonları sınırlı şekilde devam ederken, Kassam Tugayları İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor.

Kassam Tugayları, Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'nin doğusunda İsrail güçlerine ait zırhlı araçları düzenlediği roket saldırısı ile imha etti.

Kassam Tugayları tarafından yayınlanan görüntülerde, tünellerden çıkan Kassam Tugayları üyelerinin roketlerle İsrail’e ait zırhlı araçları vurduğu ve zırhlı araçların alev aldığı görüldü.

İsrail’in 29 Ekim'de Gazze Şeridi’ne başlattığı sınırlı kara operasyonunda bugüne kadar ölen İsrail askeri sayısı ise 16’ya yükseldi.

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