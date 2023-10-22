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Sosyal Medya Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi
Sosyal Medya

Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi

Yeniakit Publisher
2023-10-22 11:05:00 -

Hamas İsrail karakolunun Kassam Tugayları tarafından ele geçirilişinin videosunu yayınladı. İsrail askerlerinin korkudan teslim olmaları dikkat çekti.

Hamas'ın Filistin direnişinin askeri kanadı El Kassam Tugayları, Çarşamba günü El Aksa Tufanı Operasyonu kapsamında El Kassam direniş savaşçılarının Han Yunus'un doğusundaki "Kissufim" Taburu'na ait bir İsrail karakoluna saldırısını gösteren görüntüleri yayınladı.

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Yorumlar

567

biz devreye girmediğimiz sürece hiçbirşey çözülmez oda savaş mücadele kafirler mücadeleyi korkuyoruz akp zihniyetinden söylüyorum ama allhtan korkupta harekete geçmiyoruz rabbimizin görünmez orduları yanımızda önümüzde arkamızda kendimize güvenerek gidip kafirlere karşı savaşmıyoruz lanet olsun akp duymaz umursamazlarına sanıyorki geçiştirilecek ergeç kapanıp bitecek bir konu alçak akp

pislik sefil fareler

Bu korkak sefil fareler altlarında mıçmışlardır o şekilde nasıl bunları rehine alıp leş kokusunu çekiyorsunuz
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