Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi
Hamas İsrail karakolunun Kassam Tugayları tarafından ele geçirilişinin videosunu yayınladı. İsrail askerlerinin korkudan teslim olmaları dikkat çekti.
Hamas'ın Filistin direnişinin askeri kanadı El Kassam Tugayları, Çarşamba günü El Aksa Tufanı Operasyonu kapsamında El Kassam direniş savaşçılarının Han Yunus'un doğusundaki "Kissufim" Taburu'na ait bir İsrail karakoluna saldırısını gösteren görüntüleri yayınladı.