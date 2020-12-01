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Aktüel Kaspersky'den inovasyon liderleri araştırması
Aktüel

Kaspersky'den inovasyon liderleri araştırması

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:41:02 -
Kaspersky'den inovasyon liderleri araştırması

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmasına göre, inovasyon liderlerinin yüzde 88'i, başarılı kuruluşların her düzeyde ve her ekip için inovasyonu teşvik ettiğini kabul ederken, şirketlerin yalnızca yüzde 16'sı "bireyleri güçlendirmeyi" kurumsal kültürlerinin önemli bir parçası olarak görüyor.

Kaspersky, bağımsız araştırma şirketi Savanta'nın yardımıyla gerçekleştirilen, inovasyona dahil olan üst düzey karar vericilere yönelik anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, inovasyona dair doğrusal yaklaşım üst yönetimin inovasyon sürecini başlattığına, alt rollerin ise yalnızca iş uygulamaya geldiğinde inovasyon sürecine dahil edildiğine işaret ediyor. Bununla birlikte işletmelerdeki üst düzey yönetim pozisyonlarında yer alan pek çok kişi, müşterilerle doğrudan etkileşime giren veya ürün geliştiren çalışanların tespit edebileceği iş fırsatlarını gözden kaçırabileceği için bu yaklaşım bazı endişeleri beraberinde getiriyor.

Bu nedenle inovasyon liderlerinin mutlak çoğunluğu, başarılı kuruluşlar olmak adına tüm şirkette yenilikçi bir zihniyetin beslenmesi gerektiğine inanıyor. Katılımcıların yüzde 65'i yeniliklerin çalışanlar tarafından üretildiğinde daha etkili olduğunu düşünüyor.

Açıklamaya göre, inovasyon liderlerinin yüzde 88'i, başarılı kuruluşların her düzeyde ve her ekip için inovasyonu teşvik ettiğini kabul ediyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 16'sı, kuruluşlarının "bireyleri güçlendirmeyi" kurumsal kültürlerinin önemli bir parçası olarak gördüğünü düşünüyor. Bu yaklaşım uygulanan değerler listesinde sondan bir önceki sırada yer alırken, yenilikçi olunması için değer verilmesi gerekenler listesinde daha üst sıralarda yer alıyor. Çeşitlilik de başarılı olmak için gerekli değerler arasında daha üst sıralarda yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky İnovasyon Merkezi Başkanı Vitaly Mzokov, şunları kaydetti:

"İnovasyon potansiyelini gerçek anlamda ortaya çıkarmak için özel bir departmana sahip olmak yeterli değil. En iyi sonuçlar, her çalışanın söz sahibi olduğu ve fikirlere katkıda bulunduğu zaman elde edilir. İş liderleri kuruluşlarında bu süreci teşvik etmeli ve yönetmeliler. Yöneticilerin deneyimleri ve görüşleri, sonraki aşamalarda gelecek vaat eden fikirleri şirket stratejisiyle uyumlu hale getirmek için yardımcı olacaktır."

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