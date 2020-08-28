Kaspersky yeni özelliklerle PC kullanıcılarının gizliliğini daha da iyi koruyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Security Cloud, PC kullanıcılarının kişisel bilgilerini daha iyi korumak için tüketici ürünlerine çok sayıda yeni özellik ekledi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Security Cloud şimdi kullanıcıların ihtiyaçlarına uyum sağlayabiliyor. Hesap Kontrolü özelliği, kullanıcıların internet üzerindeki hesaplarına giriş yapmak için kullandıkları e-posta adreslerinin ele geçirilip geçirilmediğini otomatik olarak kontrol ediyor.

Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Total Security çözümleri şimdi PC kullanıcılarını uzaktan gizlice takip etmekte kullanılan taciz yazılımlarını da tespit ediyor. Kaspersky Anti-Virus, Internet Security, Total Security ve Security Cloud ürünleriyle birlikte kurulabilen Kaspersky Password Manager ise kullanıcıların giriş bilgilerini düzenli ve kontrol altında tutuyor. Kaspersky tarafından hazırlanan "Dijital gizliliği korumak Kişisel güvenliği bir üst seviyeye çıkarın" başlıklı rapora göre, Türkiye’de kullanıcıların yüzde 22’si kişisel bilgilerinin kendi rızaları dışında kullanıldığı bir vakayla karşılaştı. Bu istatistik kişisel bilgileri daha güvenli saklamanın önemini gözler önüne seriyor. Bu nedenle kişisel verilerin korunması için doğru bir yaklaşım sergilemek şart.

Gizliliği korumak, tespit edilmesi zor gizli işlevlerle donatılan özel taciz yazılımları nedeniyle şimdi daha da zorlaştı. Bu tür yazılımların bazıları kurbanların cihazlarında gizlice çalışacak şekilde tasarlanıyor. Bu yazılımlar, kurbanın kullandığı cihaz ne olursa olsun her tür veriyi toplayabiliyor. Mobil cihazların yanı sıra bilgisayarlar da bu yazılımların hedefinde. Bilgisayarda taciz yazılımlarıyla karşılaşan kullanıcıların sayısı 2019’da yüzde 35 artarak 37 binin üzerine çıktı. Bunların 26 bin 620’sinde casus yazılım araçları tespit edildi.

Kaspersky, kişisel bilgisayarların gizliliğini güçlendirmek için tüketici ürünlerine PC kullanıcıları için çeşitli özellikler ekledi. Özellikle, Windows için Kaspersky Security Cloud ürünündeki Hesap Kontrolü özelliği daha da güçlendirildi. Bu özellik artık, internet üzerindeki hesaplara giriş yaparken kullanılan e-posta adreslerini otomatik olarak kontrolden geçiriyor. Bu sayede kullanıcılar, kontrol etmek istedikleri e-posta adresini kendileri girmek zorunda kalmıyor ve zamandan tasarruf ediyor. Ayrıca kullanıcılar düzenli kontrol edilmesini istedikleri e-posta adreslerinden bir liste oluşturabiliyor.



- Taciz yazılımları daha etkili tespit ediliyor

Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Total Security gibi geleneksel tüketici ürünlerinin yeni nesil sürümlerinde de bilgisayarlardaki taciz yazılımları gibi izinsiz takip teknolojileri daha etkili tespit ediliyor. Taciz yazılımı tespit edildiğinde kullanıcıya bir bildirim gönderen bu özellik, yazılımın silinmesini, göz ardı edilmesini veya güvenilir uygulamalar listesinden çıkarılmasını sağlayabiliyor. Windows için sunulan bu yeni özellik geçtiğimiz yılın sürümünü de destekliyor. Kaspersky, kullanıcıları Android cihazlarındaki tehlikelere karşı uyarmak için ticari casus yazılımlarını özel bir bildirimle haber vermeye geçtiğimiz yıl başlamıştı.

Ayrıca, Windows’ta saklanan giriş bilgilerinin güvenli kalmasını sağlamak için Kaspersky Anti-Virus ve Kaspersky Internet Security ürünlerinde ücretsiz olarak Kaspersky Password Manager da sunuluyor. Kaspersky Security Cloud ve Kaspersky Total Security ürünlerini satın alan kullanıcılar Kaspersky Password Manager’ın en üst sürümüne sahip oluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Mobil cihazların popülerliğine rağmen, tüketicilerin bilgisayarlarda sakladıkları kişisel verilerini korumak istediğini görüyoruz. Bu verileri düzgün bir şekilde koruma altına almak çok önemli. Kullanıcılarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda, bilgisayarlara ticari satışa sunulmuş casus yazılımlarını tespit etme özelliğini getirdik. Mobil cihazlar için Kaspersky Security Cloud ürünümüzde bulunan Hesap Kontrolü özelliği, kullanıcıların yüzde 85’inin e-posta adreslerine herkesin ulaşabildiğini belirledi." ifadelerini kullandı.

Titova, "Özel verilerin internet ortamına sızdırılması riskini gözler önüne seren bu bulgu nedeniyle Windows’taki özelliğimizi güncelleyerek müşterilerin hesaplarında kullandığı e-postaları bilgileri dahilinde otomatik olarak kontrol ediyoruz. Kaspersky Anti-Virus ve Kaspersky Internet Security’de de Kaspersky Password Manager’ın ücretsiz sürümünü sunarak temel ürünlerimizin gizlilik koruma özelliklerini güçlendirdik. Kaspersky Password Manager’ın ücretsiz sürümü 15’e kadar parolayı güvenli bir şekilde saklayabiliyor. İnternet bize yeni fırsatlar verirken, kişisel bilgilerinizin tüm ayrıntılarının korunması için hizmetler sağlıyor ve bunların yanlış ellere geçmesini önlemek için çözümler sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kaspersky Security Cloud’un müşterilere yönelik iki sürümü bulunuyor Kişisel ve Aile. Kişisel sürüm modern kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yanıt verirken, Aile sürümünde tüm aileyi koruma altına alacak Ebeveyn Kontrolü özelliği ve uzaktan yönetim araçları bulunuyor.

