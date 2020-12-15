Kaspersky ve Alias Robotics, endüstriyel robotlar için korumayı geliştiriyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky ve Alias Robotics, operasyonel teknoloji (OT) altyapısında kullanılan robotlar için siber korumayı artırmak üzere ortaklık kurdu.

Kaspersky açıklamasına göre, yakın zamandaki özel bir vaka çalışmasında da onaylandığı üzere Kaspersky Industrial CyberSecurity ve Alias Robotics'in Robot Bağışıklık Sistemi (Robot Immune System-RIS) çözümleri birlikte çalışarak robotlara ve OT ağlarına yapılan saldırıları başarıyla önleyebiliyor, kontrol istasyonlarını güçlendirebiliyor ve robot uç noktalarını koruyor.

Robotik, Endüstri 4.0'ın temel bileşenlerinden birini oluşturuyor. Katlanarak büyümesi ve 2025 yılına kadar 24 milyar doları aşması beklenen endüstriyel robot pazarı giderek büyüyor. Birçok endüstriyel operasyonda kullanılan robotlar, OT altyapısında başka bir uç nokta türünü temsil ediyor. Ancak, robotların ayrı, karmaşık ve belirli protokoller ve araçlarla bağlantılı bir sistemi temsil etmesi nedeniyle, onları korumak özel bir yaklaşım gerektiriyor.

Örnek olay çalışmasında da Kaspersky Industrial CyberSecurity ve Alias Robotics tarafından özel bir robot uç nokta koruma platformu olan Robot Immune System'in, robot denetleyicilerinden süreçlere ve operasyonlara kadar robotların kullanıldığı OT ortamının tüm aşamalarını birlikte koruduğu kanıtlandı. Bu süreç ağı içi, denetleyici içi ve robot işletim sistemi (ROS) ağını hedefleyenler dahil olmak üzere üç saldırı vektörüyle test edildi.

Araştırma, Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks'ün ağ varlık yönetimini mümkün kıldığını ve OT ortamlarındaki ağ saldırılarını ve anormallikleri başarıyla tespit ettiğini gösterdi. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes endüstriyel kontrol istasyonları için koruma sağlarken, Robot Immune System robot kontrolörleri için özel koruma sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alias Robotics CTO'su ve Kurucusu Víctor Mayoral Vilches, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Robotların kendi ağları, teknolojileri, güvenlik gereksinimleri ve iş öncelikleri vardır ve bunların tümü benzersiz bir şekilde ele alınmalıdır. Bu sistemler, insanlara zarar vermemek için uç noktada gerçekleşmesi gereken özel siber güvenlik önlemleri gerektirir. Robot Bağışıklık Sistemimiz (RIS) bugün 40'tan fazla farklı robotu destekliyor ve OT ortamlarında robotları güvence altına almak için sınıfının en iyisi endüstriyel ağ izleme çözümleriyle ortaklık yapıyoruz. RIS'yi Kaspersky Industrial CyberSecurity'e entegre ederek, müşterilerimiz artık robotlarını RIS ile koruyabilir ve Kaspersky'nin çözümü aracılığıyla ICS altyapılarının güvenliğini sorunsuz bir şekilde yönetebilirler."

Kaspersky Industrial CyberSecurity Çözüm İşi Lideri Anton Shipulin ise, "OT altyapısı daha karmaşık hale geldikçe, her bir parçası ve katmanı için güvenlik eklemek önem kazanıyor. Koruma önlemleri ve araçları herhangi bir boşluk olmaksızın tüm ortamı kapsayacak şekilde birbirleriyle sorunsuz çalışmalı. Endüstriyel robotların artan uygulaması göz önüne alındığında Alias Robotics ile olan bu ortaklık, altyapılarında robot bulunan müşterilerimizin güvenilir koruma talebini karşılamasına olanak tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

