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Aktüel Kaspersky IEC sertifikası aldı
Aktüel

Kaspersky IEC sertifikası aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:11:15 -
Kaspersky IEC sertifikası aldı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, ürün geliştirmedeki başarısıyla, endüstriyel kurumsal çözümlerin güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsünü kanıtlayan uluslararası bir standart olan "IEC 62443-4-1" sertifikasına sahip oldu.

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu sertifika, çağdaş üretim tesislerinde endüstriyel süreç kontrol sistemlerini korumak için bir dizi üst düzey gereksinimleri karşılayan yazılım ürünlerine veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜV AUSTRIA Group TÜV TRUST IT GmbH başkanı Detlev Henze, "Başarıyla yürütülen denetimler, Kaspersky'nin yazılım geliştirme süreçlerinin endüstriyel sektördeki çeşitli risk ve güvenlik açıklarını ele almak için yüksek kalite seviyelerine ulaştığını kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

TÜV AUSTRIA Ofisi Genel Müdürü Dmitry Yartsev ise IEC62443 uluslararası standartlarına uygunluğun, yüksek teknolojiye dayalı dünya pazarlarına geniş erişim sağlamanın ve yazılım ürünlerinin Endüstri 4.0 seviyesindeki yüksek seviyeli endüstriyel otomasyon sistemlerine dahil edilmesinin anahtarı olduğunu kaydetti.

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