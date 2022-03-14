Kaşları ele verdi! 'Kiramı ödeyemiyorum' diyen CHP'li Narin emlak zenginiymiş

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Maskesini gözlerine kadar çekerek, yüzünü gizlemeye çalışan ancak kaşları ile kendisini ele veren CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, "Ekşi Sözlük" yazarları tarafından yerden yere vuruldu.

Meğer emlak zenginiymiş!

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy'deki kurgu bir röportajda, sokaktan geçen vatandaş rolüne bürünüp, "Kiramı ödeyemiyorum." dedi. Vatandaşları "aptal" yerine koymaya çalışan CHP'li Narin'in emlak zengini olduğu iddia edildi.

CHP'li Narin'i yerden yere vuran Ekşi Sözlük yazarlarından biri, "CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'dir. Sokak röportajında maskesini alnına kadar çekerek fakir vatandaş numarası yapmış adam. Kendisi gayrimenkul zenginidir. Kadiköy'de alkollü mekan açmak isterseniz beyefendiye uğramanız gerekir. Gerçi bunu CHP'liler daha iyi bilir. Beyefendiyi kaşları ele vermiş." dedi.