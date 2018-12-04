Kaşıntıyı kesmek için..

Gözlerinizi rahatlatmak için sıcak suya batırılmış ve suyu alınmış bir havluyu gözlerimizin üzerine koyabiliriz. Ancak çok sıcak olmasın..

Kendi kafanıza göre antibiyotik göz damlası kullanmayınız. Şahsi eşyalarınızı hiç kimse ile paylaşmayınız. Elinizi burnunuza götürdüğünüzde muhakkak yıkayınız. Hanımlar makyaj malzemesi seçerken dikkatli olmalı ve sağlıklı ürünler seçmeli.. Makyajlı bir gözle uyumak göz hastalıklarına davetiye çıkarmaktır.

Baharda göz kaşınması normaldir

zellikle bahar aylarında polenlerin etkisiyle oluşan bahar nezlesi (Vernal Konjontivit) yüzünden gözleriniz kaşınabilir. Fakat asla ovalamayın ve kaşımayın. Böyle yaparsanız farkında olmadan körlüğe kadar uzanan bir rahatsızlıkla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Alerji ayları olan bahar ve yaz başlangıcında göz sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Bahar nezlesi, alerjinin tam hastalıklı şeklidir. Bu rahatsızlığı çok hafife almayın. Çünkü çok önemli ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık. 4-5 yaşlarında genellikle çocukluk döneminde başlıyor, 20 yaşına hatta daha sonraki yaşlara kadar devam ediyor. Hastalığın, ilaç, damla ve pomat ve merhemlerle tedavisi var. Bu hastalığa yakalananların mutlaka doktor kontrolünde tedavi olması büyük önem taşıyor.

Hastalar, hastalığa bağlı olarak elleri ile gözlerini ovuyor, kaşıyor. Oysa ki eller ile gözleri ovmak, körlüğe kadar gidebilecek ciddi bir durum. Gözlerin kaşınması ‘ben kendimi kör ediyorum’ anlamı taşıyor. Gözlerin ovulmasına bağlı olarak, göz üzerindeki kornea tabakası şekil değişikliğine uğruyor. Bunun sonucunda (Keratokonus) hastalığı oluşuyor. Bu hastalığın şu anda dünyada tek tedavisi, ancak bir başkasından kornea nakli...

DİĞER KAŞINTI SEBEPLERİ:

Göz kaşıntısı, kişinin bünyesel (kendi vücuduna özgü) karakterlerinden kaynaklanabilmektedir.

Bazen soğuk algınlığının belirtilerinden biri olarak görülebilir.

Arpacık (it dirseği):

Gözyaşı ve gözyaşı içindeki yağ kanallarının tıkandığı durumlarda ortaya çıkar.

Bakteriyal Konjonktivit:

Bakterilerin yol açtığı bir alerji türüdür. Gözle ilgili eşyaların ortak paylaşılması sonucu bulaşır. Antibiyotikle tedavisi mümkündür.

Viral Konjonktivit:

Virütik bir rahatsızlıktır. Griple beraber seyredebilir.

Kornea Zedelenmesi:

Göze cisim kaçması, yanlış lens kullanımı korneamızı zedeleyebilir ve kaşıntıya yol açabilir.

Aşırı Odaklanma:

Bilgisayar başında uzun saatler geçirme, trafikte yapılan uzun seyahatler, gözlerimize çok yüklendiğimiz zamanlar gözlerimizde kaşıntı meydana gelebilir.

Cisim Batması:

Gözümüze giren cisimler ya da tozlar gözümüzün kaşınmasına yol açabilir.