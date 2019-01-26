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Kasımpaşa'ya Hırvat forvet

- Lacivert-beyazlılar, Serie A ekibi Udinese'den Perica'yı sezon sonuna kadar kiraladı

26 Ocak 2019 Cumartesi 21:29
Kasımpaşa'ya Hırvat forvet


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'den forvet Stipe Perica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Hırvat forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol hayatına NK Zadar takımında başlayan 1.92 boyundaki forvet, 2013 yılında Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ya transfer oldu. NAC Breda ve Udinese'de kiralık olarak oynayan Perica, 2016 yılında ise 4,5 milyon avro bonservis ücreti ile Udinese'ye transfer oldu. Perica, bu sezonun ilk yarısında Frosinone'de kiralık olarak forma giydi.


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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 21:29
  1. Kasımpaşa
  2. Spor Toto Süper Lig
  3. Stipe Perica
  4. SÜPERLİG

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