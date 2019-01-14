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Kasımpaşa'ya Bosna Hersekli "10 numara"

- Lacivert-beyazlılar, Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i transfer etti

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:16
Kasımpaşa'ya Bosna Hersekli "10 numara"


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hırvatistan'ın NK Osijek takımından Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncuyla Kemerburgaz Tesisleri'nde 3,5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in de yer aldığı imza töreninde, Bosna Hersekli oyuncunun kendini lacivert-beyazlı kulübe bağlayan imzayı attığı ifade edildi.

Bu sezon Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nde 17 maça çıkıp 7 gol atan Hajradinovic, "10 numara" pozisyonunda forma giyiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:16
  1. Futbol
  2. Haris Hajradinovic
  3. Kasımpaşa
  4. NK Osijek
  5. Spor Toto Süper Lig

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