Kasımpaşa'nın rakibi Galatasaray - Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçta Kasımpaşa, yarın sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Josue Sa ile kaleci Eray Birniçan, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Olivier Veigneau son idmana katılmadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanmıştı.

- Mustafa Denizli eski takımına karşı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yarın eski takımı Galatasaray'a rakip olacak. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda daha önce futbolculuğun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı. Lacivert-beyazlı futbolcu Veysel Sarı da yarınki maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek. Öte yandan Kasımpaşa formasıyla ilk yarıda attığı gollerle dikkati çeken ve ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, görev verilmesi halinde yarın eski takımına karşı sahaya çıkacak.

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