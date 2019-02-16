0553 313 94 23

Kasımpaşa'nın rakibi Galatasaray

- Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:18
Kasımpaşa'nın rakibi Galatasaray


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçta Kasımpaşa, yarın sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Josue Sa ile kaleci Eray Birniçan, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Olivier Veigneau son idmana katılmadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanmıştı.


- Mustafa Denizli eski takımına karşı


Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yarın eski takımı Galatasaray'a rakip olacak.

Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda daha önce futbolculuğun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı.

Lacivert-beyazlı futbolcu Veysel Sarı da yarınki maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

Öte yandan Kasımpaşa formasıyla ilk yarıda attığı gollerle dikkati çeken ve ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, görev verilmesi halinde yarın eski takımına karşı sahaya çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:18
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında 102 yaşındaki kadını kurtardılar
    1. Yangında 102 yaşındaki kadını..
    2. Esed rejiminden İdlib'e yoğun..
    3. (Düzeltme) Kapadokya’da otel inşaat..
    4. "Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne..
    5. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u..
    6. Doğu Anadolu'da kış
    7. Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
    8. Asya ülkesini sarsan facia! Ölüler var
    9. Kartepe'de kar kalınlığı 130..
    10. Bostanlı’ya yeni nefes
    11. IKBY'den flaş İran kararı! Durduruldu
    12. İstanbul’daki fuhuş operasyonunda..
    13. Akademisyenlerden sokakta çalıştırılan..
    14. Maddi sıkıntılarla başladı, mesleği..
    15. İl Spor Güvenlik Kurul toplantısı..
    16. Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
    17. Niğde Belediye Başkanı şehit ailesini..
    18. Niğde Belediye Başkanı Özkan Millet..
    19. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı..
    20. Türk uzmanlarından saç ekiminde çığır..
    21. Bir damla kan ile pıhtılaşma hızı..
    22. Kamu bankalarından ortak refleksler
    23. Kapıdaki ayak izinden yakalandılar
    24. Başkan Adayı Dülgeroğlu, seçim..
    25. Pınarbaşı Devlet Hastanesi Palyatif..
    26. Sağlık personelleri evlere şifa..
    27. Palandöken: “Kısa vadede SGK prim..
    28. Antalya’da petshoplara denetim
    29. Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri..
    30. Kapadokya’da otel inşaat yıkımı..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü