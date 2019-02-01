Kasımpaşa'nın konuğu Demir Grup Sivasspor - Lacivert-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada yer alıyor. İkinci yarının ilk 2 haftasında puan alamayan lacivert-beyazlılar, rakip fileleri de havalandıramadı. Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren Demir Grup Sivasspor ise 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarının ilk 2 maçında 1 puan alabildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 3-0 galip ayrılmıştı.

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