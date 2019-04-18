Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor - Lacivert-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Bursaspor'u ağırlayacak



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son hafta deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, Bursaspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, karşılaşma öncesinde 37 puanla 9. sırada bulunuyor. Kasımpaşa'da Loret Sadiku kart cezası nedeniyle Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.