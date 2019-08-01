Kasımpaşa'nın Avusturya kampı sona erdi



İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kampın son antrenmanını yaptı. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Vardar ile oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı. Kasımpaşa, bu akşam hava yoluyla Türkiye'ye dönecek ve hazırlıklarına 4 Ağustos Pazar günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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