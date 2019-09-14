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Kasımpaşa'dan beIN Sports'un spikerine tepki

- Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasından:"Galatasaray ile deplasmanda oynadığımız ve yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanan karşılaşmanın spikeri Melih Şendil'in maçı anlatırken, Galatasaray'ın attığı golde bir amigo edasıyla bağırması, Galatasaray'ın her pozisyonunda sanki o takımın taraftarıymışçasına maçı anlatması kamuoyunun ve bizlerin dikkatinden kaçmamıştır"

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
Kasımpaşa'dan beIN Sports'un spikerine tepki


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'la oynadıkları karşılaşmada, yayıncı kuruluş beIN Sports'un spikeri Melih Şendil'in maçı taraflı anlattığını savunarak, bu duruma tepki gösterdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray ile deplasmanda oynadığımız ve yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanan karşılaşmanın spikeri Melih Şendil'in maçı anlatırken, Galatasaray'ın attığı golde bir amigo edasıyla bağırması, Galatasaray'ın her pozisyonunda sanki o takımın taraftarıymışçasına maçı anlatması kamuoyunun ve bizlerin dikkatinden kaçmamıştır. Spikerin Galatasaray'ın golünün ardından sanki bir Avrupa maçı anlatır gibi, rakip yabancı bir takım gibi coşkuyla sevinmesi ve Falcao naralarının ardından 'Hoş geldin İstanbul'a, hoş geldin Galatasaray'a, ilk maç ilk imza.' şeklinde bağırarak gole sevinmesinin hiçbir şekilde izahı olamaz."

Melih Şendil'in bir daha Kasımpaşa maçlarını anlatmasını istemeyen lacivert-beyazlı kulüp, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Dünyaca tanınan bir marka olan beIN Sports kurumuna yakışmayan bir durum ortaya çıkmıştır. Hiçbir şekilde tarafsızlık ilkesine uymayan bir anlatım gerçekleştiren spiker Melih Şendil'in bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyor, 1921'den beri var olan ve armasında ay-yıldızı gururla taşıyan Kasımpaşa'mızın şanlı tarihini hiçe sayan bu taraflı anlatımı kınıyoruz. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports'un artık hiçbir şekilde başka takımların amigosu gibi davranan spikerlerini istemediğimizi ve her zaman tarafsızlık ilkesini benimsemiş spiker ve yorumcuların yayıncı kuruluşta görev almasını istediğimizi kamuoyuna ve beIN Sports yönetim kuruluna bildiririz."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
  1. beIN Sports
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. maç
  5. SÜPERLİG

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