Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından top kapma oynadı ve şut çalıştı. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



