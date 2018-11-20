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Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

20 Kasım 2018 Salı 14:06
Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı.

Sürat çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden oyuncular Eray Birniçan, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili katılmadı.

Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:06
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  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig
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