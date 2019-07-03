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Kasımpaşa'da sağlık kontrolleri

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:18
Kasımpaşa'da sağlık kontrolleri


İSTANBUL (AA) - Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kasımpaşa'da futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların bir bölümünün Medical Park Bahçelievler Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Oyuncuların kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göz ve ortopedi alanlarında kulüp doktoru Cem Ergenç gözetiminde uzman hekimler tarafından muayene edildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:18
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Sağlık kontrolü

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