Kasımpaşa'da sağlık kontrolleri



İSTANBUL (AA) - Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kasımpaşa'da futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların bir bölümünün Medical Park Bahçelievler Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Oyuncuların kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göz ve ortopedi alanlarında kulüp doktoru Cem Ergenç gözetiminde uzman hekimler tarafından muayene edildiği kaydedildi.

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