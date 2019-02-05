Kasımpaşa'da kupa mesaisi



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi. Syam Ben Youssef ve Stipe Perica'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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