Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:17
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 12 Mayıs Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan oyunculardan Ramazan Köse, Abdul Rahman Khalili, Josue Sa ve Veysel Sarı'nın katılmadığı bildirildi.
Fode Koita'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
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