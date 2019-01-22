Kasımpaşa'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi - Lacivert-beyazlı takım, son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 24 Aralık Perşembe günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek sezonun ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamayan Kasımpaşa, gözünü kupaya çevirdi. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ayak tenisi çalışmasının ardından dar alanda minyatür kale maçların yapıldığı belirtildi. Kupa mücadelesinde forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. Filistin asıllı İsveçli oyuncu Abdul Rahman Khalili'nin özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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