Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:57
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, güç, dayanıklılık, pas ve taktik çalışmaları yaptıkları belirtildi.
Tolga Özgen yönetiminde çalışan file bekçileri Ramazan Köse, Fatih Öztürk, Enes Sarı ve Murat Can Yıldız'ın, dönüşümlü olarak kaleyi korudukları aktarıldı.
Kasımpaşa, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
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