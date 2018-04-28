Kasımpaşa'da 11'ler belli oldu!
Şampiyonluk yarışının 4. sırasında bulunan Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olacak.28 Nisan 2018 Cumartesi 17:57
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne(muhtemel)
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Giuliano, Soldado
Teknik Direktör:Aykut Kocaman
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