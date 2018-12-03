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Kasımpaşa yine Fenerbahçe'yi yenemedi

Mbaye Diagne'nin attığı iki golle yıldızlaştığı mücadelede Kasımpaşa, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla, Kasımpaşa'nın Fenerbahçe karşısındaki galibiyet hasreti 12 maça çıktı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 23:53
Kasımpaşa yine Fenerbahçe'yi yenemedi

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 12 maçtan (bu maç dahil) 10'unu yitirdi, ikisinde ise berabere kaldı.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye karşı söz konusu beraberlikten diğerini 2016-2017 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 0-0'lık skorla yaşamıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 23:53
  1. Fenerbahçe
  2. Kasımpaşa
  3. Mustafa Denizli
  4. Mbaye Diagne

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