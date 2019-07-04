Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman direnç egzersizleri ile başladı. Lacivert-beyazlı futbolcular yapılan pas çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Antrenmana Afrika Uluslar Kupası’nda olan Trezeguet’nin yanı sıra izinli olan Veysel, Ramazan, Özgür Çek ve Koita katılmadı.

Paşa, hazırlıklarını bugün 19.00’da yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

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