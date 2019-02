Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den Diagne sözleri!

Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıyı 29 puanla 4. sırada tamamladıklarını ve hedefledikleri noktada devre arasına girdiklerini hatırlatarak, "İkinci yarıya 2 mağlubiyetle başladık. Her takımın yaşayabileceği bu tür haftalar olabilir. Bu, gayet doğaldır. İlk yarıda da hiç hak etmediğimiz mağlubiyetler yaşadık. Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarında baskın olan taraf kazanmadı. Sonuçlar daha farklı olabilirdi. İlk yarıda olduğu gibi yakaladığımız pozisyonları gol yapmak zorundayız. Bunun için kalitemiz mevcut. Hedeflerimizden asla sapmayız." ifadelerini kullandı.



Lacivert-beyazlı formayla ilk yarıda 20 gol kaydeden ligin en skorer futbolcusu Mbaye Diagne'nin 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmasını da değerlendiren deneyimli teknik adam, "Başarılı futbolculara talep olur. Başkanımız ve yönetimimiz de bu talepleri değerlendirdi. Bu, hem idari hem de teknik heyetin aldığı bir karardır. Neticede takım ayakta. Yoluna devam edecek. Diagne, ligin en golcü futbolcusu. Kasımpaşa'ya geldiği günden bu yana çok iyi bir grafik gösterdi. Yurt içi ve yurt dışından çok talipleri oldu. Kısmet böyleymiş. Hem kulüplere hem de futbolcuya hayırlı olsun." diye konuştu.



Senegalli santrfor Diagne'nin sezon başından bu yana gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray'da başarılı olacağını düşündüğünü aktaran 69 yaşındaki teknik adam, "Diagne, gözlemlerime göre bu tip atmosferlere alışkın bir futbolcu. Her takımın kendine has ortamları vardır. Kasımpaşa'da daha az taraftara oynuyordu ama Galatasaray'da beklentiler çok fazla. Diagne, kendi içinde bir baskı yaşamazsa Galatasaray'da mutlaka başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.



Ara transfer döneminde yaşları 19 ile 24 arasında 6 oyuncu transfer ettiklerini kaydeden Denizli, "Kasımpaşa'nın geleceğini göz ardı etmeden, daha güçlü dönüşler sağlayabilmek adına genç futbolcular transfer ettik. Geleceği parlak futbolcular aldık. Belki birkaç hafta uyum süreci yaşayabilirler. Zaman içinde takıma büyük katkı sağlayacaklar. Ara transfer dönemindeki politika, Kasımpaşa'ya önümüzdeki dönem itibarıyla çok şey kazandıracak. Bu, tamamen planlı bir yürüyüştür." şeklinde görüş belirtti.



"İlk 4-5 sıra için çok ciddi bir yarış olacak"



Mustafa Denizli, 19 haftası geride kalan Süper Lig'de ilk 4-5 sıra için ciddi bir mücadele yaşanacağını aktardı.



Ligde şampiyonluk için maç başına 2,1 veya 2,2 puanın yeterli olduğunu vurgulayan Denizli, "İlk yarıda gördük ki her takım birbirini yenebiliyor. Puan hesapları bu sezon nokta atışlarıyla ortaya çıkmaz. Ancak ilk 4-5 sıra için çok ciddi bir yarış olacağı kesin. Biz de o grupta yer almak istiyoruz. Bütün hedefimiz, bizi Avrupa'ya taşıyacak bir klasman yeri elde etmek. Bunu mümkünse Ziraat Türkiye Kupası'yla da sağlamak istiyoruz. İki kulvarda da yarışımız devam ediyor." diye konuştu.



"Fenerbahçe, büyüklüğünden bir şey kaybetmez"



Mustafa Denizli, bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bir şey kaybetmeyeceğini dile getirdi.



Galatasaray ve Beşiktaş'ın da daha önce Fenerbahçe gibi sıkıntılı sezonlar yaşadığına dikkati çeken Denizli, "Onların büyüklükleri, zorlanmaları manasını ortadan kaldırmaz. Çok büyük camialar. Ülkeye büyük katkıları olan takımlar. Hepsinde görev yaptım. Biraz puan olarak geriye düşmekle, büyüklüklerinden bir şey kaybetmezler. Bu kulüplerin zaman zaman böyle mücadeleleri bile futbola renk katıyor. Bunlar, geçici dönemlerdir. Bu durumu dünyada birçok kulüp yaşamıştır." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'yi 2000-2001'de lig şampiyonluğuna taşıyan Denizli, sarı-lacivertli kulübün, kendisinin göreve başlamasından bir sezon önce de çok kötü bir dönem yaşadığının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:



"Ben de Pendikspor mağlubiyetinden sonraki sezon göreve başlamıştım. Bu sezon da Ümraniyespor'a kaybettiler. Bunlar hakikaten sürpriz değil. Geçen yıllarda Almanya'da kupa finalini 3. lig takımı oynadı. Kupada bu sezon Bursaspor, Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü de ilk turlarda alt lig takımlarına elendi. Kupa her şeye açık. Burada benim için bir anormallik yok."



"Altyapıda görev üstlenebilirim"



Mustafa Denizli, teknik direktörlük kariyerinin ardından altyapı organizasyonlarında görev üstlenebileceğini aktardı.



Daha zor şartlarda ve iyi çalışma koşullarıyla altyapıdan yetişen eski bir futbolcu olduğunu hatırlatan Denizli, "Son yıllardaki süreç gösterdi ki altyapıda bu çark böyle dönmeyecek. Laf olsun diye altyapı dediğiniz zaman öyle kalır. Altyapıda görev üstlenebilirim. Altyapı başka bir şeydir. Başkanımız, transferden gelen paranın bir kısmını bu kulübün geleceği için ayırmakta. Çok ciddi bir planlamayla bunun dönüşü mutlaka sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.