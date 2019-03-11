Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Kötü bir seriyi geride bıraktık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 0-0 sona eren Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yıllardır Göztepe deplasmanlarının çok zorlu geçtiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Geçen hafta Trabzonspor'la berabere kaldık. Bugün çok zor deplasmanda kaybetmedik. Dolayısıyla kötü bir seriyi geride bıraktık. Futbol olarak bölüm bölüm iyi işler yaptım. İzmir'de Göztepe karşısında zorlanmamak mümkün değil, rakibimize cevap vermeye çalıştık. Ben bu şehrin insanıyım. Göztepe'yi de Altay'ı da hep takip ediyorum.

Kendi takımımın da onların da başarılı olmasını istiyorum. Önümüzde ciddi haftalar var. Ligin nasıl zorlu geçtiğini görüyoruz. Kazanabilseydik, düşündüğümüz hedefe ulaşabilecektik. Gelecek haftalarda bu hedefe ulaşmak için kazanmalıyız. Oyunumuzu bir nebze geliştirmeliyiz" dedi.