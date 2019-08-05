Kasımpaşa, salonda çalıştı

Kasımpaşa, salonda çalıştı05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:23
İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma hareketleri ve esneme çalışması ile başladığı belirtildi.
İdmanın, kuvvet ve çabukluk istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmaların ardından tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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