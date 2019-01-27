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Kasımpaşa, lidere konuk oluyor

- Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

27 Ocak 2019 Pazar 09:43
Kasımpaşa, lidere konuk oluyor


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 2'sini de yitiren Medipol Başakşehir ise 38 puanla zirvede bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan müsabakayı Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı.


- Kasımpaşa'da 4 eksik


Lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Josue Sa kırmızı kart, kaptan Veysel Sarı ise sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da uzun süreli sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili de takımdaki yerini alamayacak.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 09:43
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig

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