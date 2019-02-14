Kasımpaşa, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü14 Şubat 2019 Perşembe 18:06
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Portekizli futbolcu Josue Sa'nın katılmadığı bildirildi.
Tedavisine devam edilen Çek oyuncu David Pavelka'nın bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi. Hafif sakatlık geçiren kaleci Eray Birniçan'ın ise idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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