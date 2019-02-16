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Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Lider Başakşehir’le arasındaki puan farkını azaltmak isteyen sarı-kırmızılı takım Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:35
Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Lider Başakşehir’le arasındaki puan farkını azaltmak isteyen sarı-kırmızılı takım Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Hakem Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı karşılaşma 17 Şubat 2019 Pazar günü(Bugün) oynanacak. Saat 19:00’da başlayan karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Kasımpaşa – Galatasaray maçı detayları

Son 7 mücadelesinden 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Kasımpaşa 7 haftadır kazanamıyor. Takımın en golcü isminin de Galatasaray’a satılmasının ardından gol bulmakta zorlanan ev sahibi ekip bu mücadelede kötü gidişe ‘dur’ demek istiyor.

Benfica karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle morallerin yerinde olmadığı Galatasaray’da ise zirveden kopmamak için sarı-kırmızılı oyuncular sahada yerini alacak. Son 10 mücadelesinde Benfica mağlubiyeti dışında yenilgisi bulunmayan Galatasaray, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Ev sahibi ekipte Sadiku ve Josue Sa sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak. İkili rekabette daha önce 30 kez karşılaşan iki takımın 7 mücadelesi beraberlikle tamamlanmıştı. 18 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Galatasaray rakip filelere 61 gol göndermişti. Ev sahibi ekip Kasımpaşa ise şimdiye kadar 5 kez Galatasaray karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

Süper Lig 22. hafta maç programı

15 ŞUBAT CUMA

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 ŞUBAT PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:25
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
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