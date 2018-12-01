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Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:22
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, vücut tekniği ile yapılan ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Top kazanma ve dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden ve Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı'nın katılmadığı ifade edildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanın ardından Fenerbahçe mücadelesi için tesislerde kampa girecek.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:22
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