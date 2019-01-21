Kasımpaşa-Ç.Rizespor maçının ilk 11'leri açıklandı
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, bu akşam saat 20.00'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.21 Ocak 2019 Pazartesi 19:18
Kasımpaşa, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR
İLK 11'LER!
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel ,Ben Youssef, Özgür, Josue Sa, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Trezeguet, Koita
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Orhan, Talbi, Petrucci, Boldrin, Saadane, Samudio, Mehmet Uslu, Aminu Umar, Vedat Muriç
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 2
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