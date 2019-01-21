Kasımpaşa-Ç.Rizespor maçının ilk 11'leri açıklandı Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, bu akşam saat 20.00'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek. KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER! KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel ,Ben Youssef, Özgür, Josue Sa, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Trezeguet, Koita ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Orhan, Talbi, Petrucci, Boldrin, Saadane, Samudio, Mehmet Uslu, Aminu Umar, Vedat Muriç ​HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 2

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