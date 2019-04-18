Kasımpaşa, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Bursaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı bulunan Uğurcan Yazğılı katılmadı. Tedavileri süren Veysel Sarı, Abdul Rahman Khalili ve Tobias Heintz'ın ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştıkları aktarıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.