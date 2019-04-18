Kasımpaşa, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı18 Nisan 2019 Perşembe 19:58
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Bursaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı bulunan Uğurcan Yazğılı katılmadı.
Tedavileri süren Veysel Sarı, Abdul Rahman Khalili ve Tobias Heintz'ın ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştıkları aktarıldı.
YORUM YAZ