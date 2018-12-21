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Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta ve nerede oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını heyecan yine dorukta olacak. Süper Lig’in 17. Hafta maçlarında Kasımpaşa-Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta? Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

21 Aralık 2018 Cuma 10:17
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta ve nerede oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını heyecan yine dorukta olacak. Süper Lig’in 17. Hafta maçlarında Kasımpaşa-Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta?Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Beşiktaş ile Kasımpaşa, 22 Kasım Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Süper Lig 16. hafta sonuçlarına göre, Beşiktaş'ın 26 puanı var 3. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 26 puanla 6. sırada yer almakta.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 64 golüne, Kasımpaşa 27 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 tamamlandı. Vodafone Park'taki müsabakayı ise ev sahibi Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş son yıllarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 4'ünde puan kaybetti. Ligdeki son 6 karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere sonuçlandı.

Kasımpaşa, evindeki son 3 maçı kaybetmedi

Sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta mağlup olmadı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 tamamlandı.

Süper Lig puan durum

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:17
  1. Trabzon
  2. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta
  3. Kasımpaşa-Beşiktaş nerede oynanacak?
  4. Cüneyt Çakır
  5. Recep Tayyip Erdoğan Stadı

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