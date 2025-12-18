Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı
Garipoğlu ailesinde yeni deprem! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
Türkiye'nin yakından tanıdığı Garipoğlu ailesi, bu kez bir uyuşturucu soruşturmasıyla gündemde. Yürütülen gizli soruşturma kapsamında kritik isimler hakkında adli işlem başlatıldı.
SORUŞTURMANIN HEDEFİNDEKİ İSİMLER
Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma neticesinde, iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve Cem Garipoğlu'nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu hakkında yakalama emri düzenlendi. Dosyada adı geçen bir diğer önemli isim ise iş dünyasından Burak Ateş oldu.
UYUŞTURUCU DOSYASI KABARDI
Her iki ismin de uyuşturucu madde ticareti veya kullanımıyla ilgili yürütülen kapsamlı bir dosya çerçevesinde arandığı öğrenildi. Emniyet güçleri, haklarında yakalama kararı bulunan Garipoğlu ve Ateş’in bulunması için çalışma başlattı.