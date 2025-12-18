Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak, işverene yükü nedir? Yeni asgari ücret maaşı bugün belli olacak mı?

GÜNCEL MALİYET; İŞVERENE YÜKÜ NE KADAR? Mevcut düzende bir işçi için brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak uygulanırken, kesintiler sonrası net rakam 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bir işçinin işverene toplam maliyeti ise SGK ve işsizlik sigorta fonu paylarıyla birlikte 30 bin 621 lirayı aşıyor. Yeni yılda yapılacak zamla beraber bu maliyet kalemlerinin de yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor. Öte yandan, genel sağlık sigortası (GSS) primleri 1 Aralık itibarıyla yapılan artışla aylık 1560 tl seviyesine yükseltilmişti.