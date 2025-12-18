  • İSTANBUL
Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak, işverene yükü nedir? Yeni asgari ücret maaşı bugün belli olacak mı?

Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak, işverene yükü nedir? Yeni asgari ücret maaşı bugün belli olacak mı?

Milyonlarca çalışanın maaş zammını belirleyecek olan asgari ücret tespit komisyonu, takvimdeki ikinci randevusu için bugün bir araya geliyor. Yeni yıl öncesinde ekonomik verilerin ve geçinme endekslerinin masaya yatırılacağı görüşmede, 2026 yılı için uygulanacak rakamın çerçevesi netleşmeye başlayacak. Peki asgari ücret zammı; ikinci toplantı ne zaman? Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret rakamı bugün belli olacak mı?

Foto - Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak, işverene yükü nedir? Yeni asgari ücret maaşı bugün belli olacak mı?

Asgari ücret tespit komisyonu, yeni yılda geçerli olacak zam oranını belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak görüşme bugün başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, tarafların taleplerini ve ekonomik göstergeleri değerlendirerek yeni maaş tutarı üzerinde uzlaşma arayacak.

Foto - Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak, işverene yükü nedir? Yeni asgari ücret maaşı bugün belli olacak mı?

BAKANLIK AÇIKLADI, TOPLANTI SAATİ KAÇTA? Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, komisyonun ikinci kez bir araya geleceği tarih 18 Aralık perşembe günü olarak duyuruldu. Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede çalışanların gelirlerini koruyacak ve istihdam dengelerini gözetecek bir anlayışla hareket edeceklerini vurguladı. İlk toplantıda genel çerçeve çizilirken, bugünkü görüşmede rakamların telaffuz edilmesi ve teknik detayların incelenmesi bekleniyor.

Foto - Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak, işverene yükü nedir? Yeni asgari ücret maaşı bugün belli olacak mı?

BORÇLANMA MALİYETLERİ; YENİ YILDA NE DEĞİŞECEK? Yeni asgari ücretle birlikte sadece maaşlar değil, pek çok sosyal güvenlik ödemesi de güncellenecek. Doğum ve askerlik borçlanması tutarları, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni asgari ücret oranında artış gösterecek.

Foto - Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak, işverene yükü nedir? Yeni asgari ücret maaşı bugün belli olacak mı?

Kanuni düzenlemelerle birlikte prim oranlarının yüzde 45 seviyesine çıkması öngörülürken, borçlanma yapacak vatandaşların aralık ayı sonuna kadar işlemlerini tamamlaması maliyet avantajı sağlayacak. Ayrıca işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı da zam oranına göre yeniden hesaplanacak.

Foto - Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak, işverene yükü nedir? Yeni asgari ücret maaşı bugün belli olacak mı?

GÜNCEL MALİYET; İŞVERENE YÜKÜ NE KADAR? Mevcut düzende bir işçi için brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak uygulanırken, kesintiler sonrası net rakam 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bir işçinin işverene toplam maliyeti ise SGK ve işsizlik sigorta fonu paylarıyla birlikte 30 bin 621 lirayı aşıyor. Yeni yılda yapılacak zamla beraber bu maliyet kalemlerinin de yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor. Öte yandan, genel sağlık sigortası (GSS) primleri 1 Aralık itibarıyla yapılan artışla aylık 1560 tl seviyesine yükseltilmişti.

