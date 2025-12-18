Haber Merkezi Giriş Tarihi: Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak, işverene yükü nedir? Yeni asgari ücret maaşı bugün belli olacak mı?
Milyonlarca çalışanın maaş zammını belirleyecek olan asgari ücret tespit komisyonu, takvimdeki ikinci randevusu için bugün bir araya geliyor. Yeni yıl öncesinde ekonomik verilerin ve geçinme endekslerinin masaya yatırılacağı görüşmede, 2026 yılı için uygulanacak rakamın çerçevesi netleşmeye başlayacak. Peki asgari ücret zammı; ikinci toplantı ne zaman? Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret rakamı bugün belli olacak mı?