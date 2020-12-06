Kasım ayında orman yangını sayıları açıklandı

Havaların soğumasına rağmen ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. İHA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) edindiği resmi verilerine göre, geçtiğimiz kasım ayı boyunca ülke genelinde 85 ayrı orman yangını vakası yaşandı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Kasım ayı boyunca Artvin’den Antalya’ya, Sakarya’dan Isparta’ya, Kastamonu’dan Adana’ya, İzmir’den Kahramanmaraş’a birçok ilde tam 85 ayrı orman yangını çıktı.

Arazöz ve dozerlerin karadan müdahale ettiği yangınlarda ağaçlarla birlikte ormanda yaşayan hayvanlar da zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü, pastırma sıcaklarından yararlanıp ormanlık alana giden vatandaşların hassas olması gerektiğini söylüyor.