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Aktüel Kasım ayında orman yangını sayıları açıklandı
Aktüel

Kasım ayında orman yangını sayıları açıklandı

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasına rağmen orman yangınları sürüyor. Orman yangıları yalnızca ağaçlara değil, içinde yaşayan hayvanlara da zarar veriyor. Unutmayın; orman onların evi! Geçtiğimiz kasım ayında ülke genelinde 85 orman yangını çıktığını açıklayan OGM yetkilileri, kışın gelmesiyle ormanlık alanlarda fotoğraf çekmek isteyen vatandaşların yangınlara karşı hassas davranmaları gerektiği konusunda bizleri uyarıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:14:00 -
Kasım ayında orman yangını sayıları açıklandı

Havaların soğumasına rağmen ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. İHA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) edindiği resmi verilerine göre, geçtiğimiz kasım ayı boyunca ülke genelinde 85 ayrı orman yangını vakası yaşandı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Kasım ayı boyunca Artvin’den Antalya’ya, Sakarya’dan Isparta’ya, Kastamonu’dan Adana’ya, İzmir’den Kahramanmaraş’a birçok ilde tam 85 ayrı orman yangını çıktı.

Arazöz ve dozerlerin karadan müdahale ettiği yangınlarda ağaçlarla birlikte ormanda yaşayan hayvanlar da zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü, pastırma sıcaklarından yararlanıp ormanlık alana giden vatandaşların hassas olması gerektiğini söylüyor.

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