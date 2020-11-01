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Aktüel Kasım 2020 Dünya Gündemi
Aktüel

Kasım 2020 Dünya Gündemi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:47:54 -
Kasım 2020 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) - Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri kasım ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Kasım

- ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Michigan, Iowa, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida'da, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ise Pensilvanya'da miting düzenleyecek.

- New York ve civarında bulunan Müslüman sivil toplum kuruluşları, Fransa'nın İslamofobik tutumunu protesto edecek.

2 Kasım

- Almanya'da ayın sonuna kadar sürecek Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlayacak.

- ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi Trump, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin'de, Biden, Pensilvanya'da miting düzenleyecek.

3 Kasım

- ABD'de Trump ve Biden'ın yarışacağı 59. Başkanlık Seçimleri düzenlenecek. Ayrıca Temsilciler Meclisinin tamamı ile Senatonun 35 üyesi için Kongre seçimleri de yapılacak.

4 Kasım

- ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi süreci resmi olarak tamamlanacak.

- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemci heyeti, Amerikan seçimlerindeki gözlemleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

6 Kasım

- Toyota 2020 mali yarıyılına denk gelen mart-eylül gelir-gider dengelerini duyuracak.

8 Kasım

- Japonya’da sınırlı katılımcıyla düzenlenecek "Rikkoshi no Rei" töreninde 54 yaşındaki Veliaht Prens Fumihito, imparatorluk tahtının varisi pozisyonuna resmen yükselecek

9 Kasım

- Belçika'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı video konferans yoluyla yapılacak.

- Belçika'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO 2030 Gençlik Zirvesi'ne video konferans yoluyla ev sahipliği yapacak.

10 Kasım

- Belçika'da AB üyesi ülkelerin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanları video konferans yoluyla toplanacak.

11 Kasım

- Arnavutluk ile Kosova Futbol Milli Takımları "Elbasan Arena"da dostluk mücadelesinde karşılaşacak.

12 Kasım

- Sony yeni model oyun konsolu PlayStation 5’i satışa sunacak.

16 Kasım

- ABD Temsilciler Meclisi, seçimlerin ardından ilk kez toplanacak.

17 Kasım

- Facebook ve Twitter CEO'ları, Biden ile ilgili New York Post haberini "sansürledikleri" gerekçesiyle Senato Adalet Komitesinde ifade verecek.

12 Kasım

- Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki yasağı başlayacak.

17 Kasım

- ABD'de New York Central Park'ta siyahi kuş gözlemcisini haksız yere polise şikayet eden Amy Cooper’in duruşması yapılacak.

19 Kasım

- Belçika’da iki gün sürecek AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

22 Kasım

- Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da çeşitli etkinliklerle Arnavutların "Alfabe Günü" kutlanacak.

23 Kasım

- Belçika'da AB Dış İlişkiler Konseyi, kalkınma konularında toplantı yapacak.

26 Kasım

- ABD'de Şükran Günü kutlanacak.

27 Kasım

- Japonya'da ABD hava üssünün eyalet kapsamında yerinin değiştirilmesine için arazi doldurulmasının durdurulması istemiyle Okinawa eyaletince açılan davada Naha Bölge Mahkemesi kararı duyuracak.

28 Kasım

- Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da çeşitli etkinliklerle Arnavutluk'un "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" kutlanacak.

29 Kasım

- Kosova'nın Poduyeva ve Kuzey Mitrovitsa belediyelerinde olağanüstü belediye başkanı seçimi düzenlenecek.

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