Kasım 2020 Dünya Gündemi
ANKARA (AA) - Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri kasım ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
1 Kasım
- ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Michigan, Iowa, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida'da, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ise Pensilvanya'da miting düzenleyecek.
- New York ve civarında bulunan Müslüman sivil toplum kuruluşları, Fransa'nın İslamofobik tutumunu protesto edecek.
2 Kasım
- Almanya'da ayın sonuna kadar sürecek Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlayacak.
- ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi Trump, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin'de, Biden, Pensilvanya'da miting düzenleyecek.
3 Kasım
- ABD'de Trump ve Biden'ın yarışacağı 59. Başkanlık Seçimleri düzenlenecek. Ayrıca Temsilciler Meclisinin tamamı ile Senatonun 35 üyesi için Kongre seçimleri de yapılacak.
4 Kasım
- ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi süreci resmi olarak tamamlanacak.
- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemci heyeti, Amerikan seçimlerindeki gözlemleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
6 Kasım
- Toyota 2020 mali yarıyılına denk gelen mart-eylül gelir-gider dengelerini duyuracak.
8 Kasım
- Japonya’da sınırlı katılımcıyla düzenlenecek "Rikkoshi no Rei" töreninde 54 yaşındaki Veliaht Prens Fumihito, imparatorluk tahtının varisi pozisyonuna resmen yükselecek
9 Kasım
- Belçika'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı video konferans yoluyla yapılacak.
- Belçika'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO 2030 Gençlik Zirvesi'ne video konferans yoluyla ev sahipliği yapacak.
10 Kasım
- Belçika'da AB üyesi ülkelerin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanları video konferans yoluyla toplanacak.
11 Kasım
- Arnavutluk ile Kosova Futbol Milli Takımları "Elbasan Arena"da dostluk mücadelesinde karşılaşacak.12 Kasım
- Sony yeni model oyun konsolu PlayStation 5’i satışa sunacak.
16 Kasım
- ABD Temsilciler Meclisi, seçimlerin ardından ilk kez toplanacak.
17 Kasım
- Facebook ve Twitter CEO'ları, Biden ile ilgili New York Post haberini "sansürledikleri" gerekçesiyle Senato Adalet Komitesinde ifade verecek.
12 Kasım
- Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki yasağı başlayacak.
17 Kasım
- ABD'de New York Central Park'ta siyahi kuş gözlemcisini haksız yere polise şikayet eden Amy Cooper’in duruşması yapılacak.
19 Kasım
- Belçika’da iki gün sürecek AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.
22 Kasım
- Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da çeşitli etkinliklerle Arnavutların "Alfabe Günü" kutlanacak.
23 Kasım
- Belçika'da AB Dış İlişkiler Konseyi, kalkınma konularında toplantı yapacak.
26 Kasım
- ABD'de Şükran Günü kutlanacak.
27 Kasım
- Japonya'da ABD hava üssünün eyalet kapsamında yerinin değiştirilmesine için arazi doldurulmasının durdurulması istemiyle Okinawa eyaletince açılan davada Naha Bölge Mahkemesi kararı duyuracak.
28 Kasım
- Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da çeşitli etkinliklerle Arnavutluk'un "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" kutlanacak.
29 Kasım
- Kosova'nın Poduyeva ve Kuzey Mitrovitsa belediyelerinde olağanüstü belediye başkanı seçimi düzenlenecek.