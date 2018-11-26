Kaşıkçı'nın cenazesinin arandığı iki villa havadan görüntülendi

2 Ekim’den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova’nınTermal ilçesi Samanlı Mahallesi’ndeki iki malikanede başlatılan arama çalışması 10 saattin sonunda tamamlandı.

Tamamlanan çalışmaların ardından lüks villa havadan da görüntülendi.