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Kaşıkçı olayında 45 tanık var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli 20 Türk personel ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağırdı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:44
Kaşıkçı olayında 45 tanık var

Konsolosluğun Türk çalışanları, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli 5 terör savcısına olaya ilişkin bildiklerini anlattı. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verecek kişi sayısının toplam 45 olduğu öğrenildi. Bunlardan 20’sinin ifadesi dün tamamlandı. Savcılara konuşan Türk tanıkların konsoloslukta ‘makam şoförü’, ‘teknik bakım’, ‘muhasebe sorumlusu’ ya da ‘santral memurluğu’ gibi görevlerde çalıştığı kaydedildi.

'Konuşmayin’ demişler

 İfadelerden edinilen bilgilere göre Suudi yetkililer Türk personelleri, ‘gazetecilere konuşmayın’ diyerek uyarmış. Savcılar tanıklara, olay günü ve öncesinde konsolosluk içerisinde herhangi bir olağan dışı hareketliliğe şahit olup olmadıklarını sordu. Ayrıca 2 Ekim günü konsolosluk tarafından kendilerine neden izin verildiği, izin verilirken nelerin söylendiği de sorulan sorular arasında yer aldı. Bunun yanında, Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’den önce konsolosluğa gelişinde çalışanların onu görüp görmediği, evliliğiyle ilgili evrakların kimler tarafından hazırlandığı, Kaşıkçı’ya evrakları alması için 2 Ekim’de o binaya kim tarafından çağrıldığı da soruşturulan maddeler arasında bulunuyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:44
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