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Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani’nin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın en yakın danışmanlarından biri olan ve İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Suud El-Kahtani’nin 6 gün önce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani’nin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın en yakın danışmanlarından biri olan ve İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Suud El-Kahtani’nin 6 gün önce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.


Suudi Arabistan Veliaht Prensi en yakın danışmanlarından olan ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin de kilit ismi olan Suud El-Kahtani’nin öldürüldüğü iddia edildi. Daha önce de Suudi medyasında ortadan kaybolduğu haberleri yapılan ve Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan’da yürütülen soruşturmasında hakim karşısına çıkarılan 11 kişi arasında bulunmayan Kahtani’nin 6 gün önce zehirlenerek öldürüldüğü iddiası sosyal medya yer aldı. Norveç’te yaşayan Filistinli aktivistİyad El Bağdadi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Dün sabah, Suud El-Kahtani’nin zehirlenerek öldürüldüğü haberini aldım“ ifadelerini kullandı.


Geçen Ekim ayında Muhammed bin Salman’ın, Kaşıkçı’yı öldüren infaz timinde bulunan ve cinayetin kilit ismi olan Kahtani’nin siyanür ile zehirlendiği öne sürülürken Suudi yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.


İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini düzenleyen ekibin başında olduğu iddia edilen Suud El-Kahtani’nin geçtiğimiz Ocak ayında ortadan kaybolduğu ifade edilmişti.



Kahtani kimdir?


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a en yakın isimlerden olan ve Veliaht Prens’in basın danışmanlığını yapan Suud El-Kahtani’nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi için İstanbul’a gönderilen suikast timinin lideri olduğu ileri sürülüyor. Suudi Arabistan’da muhalifleri gözaltına alan isim olduğu kaydedilen Kahtani, ABD’nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor. Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in, Kaşıkçı’nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey beş kişiden biriydi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Kahtani hakkında ’’tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’’ suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
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