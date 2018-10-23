Kaşıkçı cinayeti Riyad Borsası’nı vurdu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu 2 Ekim’den bu yana Suudi Arabistan Borsası yaklaşık yüzde 4 değer kaybederken son bir haftada yabancı yatırımcılar 1.1 milyar dolar satış gerçekleştirdi. Bu, yabancılara Riyad Borsası’nda yatırım yapmalarına izin verildiği 2015 ortasından bu yana en büyük satışlarından birisi. Bu rakamlar Suudi Arabistan’ın, Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yaşanan bir kavga sonucu öldüğünü açıklamasının önceki değerleri yansıtıyor. Riyad, 2 Ekim’de kaybolan Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yaşanan bir kavga sonucu öldüğünü 20 Ekim Cumartesi günü resmen kabul etmişti. Son veriler yabancı yatırımcıların 5 milyar riyallik satış yaptığını ve 991.3 milyon riyallik alım yaptığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin pazar günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın gazeteci Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin açıklamasına dair “iyi bir ilk adım ancak yeterli değil” yorumunda bulundu. Kaşıkçı’nın öldüğünün ilan edilmesinden sonra pazar günü açılan Riyad Borsası bundan fazla etkilenmemiş göründü.

Öte yandan Kaşıkçı’nın öldüğünü kabul etmeye hazırlandığı yolundaki haberlerin ardından Suudi para birimi Riyal, ABD Doları karşısında haftanın ilk günü uğradığı tarihi kaybın küçük bir kısmını geri aldı. Riyal’in, dolar karşısında son iki yılın en düşüğüne gerilediği pazartesi günü dolar - Riyal kuru 3.752 kaydedilirken, son haberlerin ardından, kur günün ilk saatlerinde 3.751’i gördü. Riyad yönetiminin, Kaşıkçı’nın İstanbul’da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğü iddialarına tatmin edici bir yanıt verememesinin piyasalarda yabancı yatırımcılar açısından endişe kaynağı haline geldiği belirtiliyor. Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla birlikte yaşanan gelişmelerin ardından dalgalı bir seyir izleyen Suudi Arabistan borsası da güne yüzde 4’lük kayıpla başladı.

Suudi Arabistan Borsası gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından bu yana oldukça hareketli. 2 Ekim’den beri Suudi Arabistan Borsası yaklaşık yüzde 4 değer kaybederken son bir haftada yabancı yatırımcılar 1.1 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Suudi para birimi riyalin, dolar karşısında son iki yılın en düşüğüne gerilediği pazartesi günü dolar/riyal kuru 3.751’i gördü.

OPEC İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler arasındaki iş birliğini devam ettirmek istediklerini belirten Halid el-Falih “Aramızdaki anlaşmayı ucu açık bir şekilde uzatmak istiyoruz. Bu anlaşmanın 2020 veya 2021 gibi bir sınırı olmayacak. Yeni anlaşmayı 7 Aralık’ta Viyana’da yapılacak toplantıda imzalamak istiyoruz” dedi. Falih, gelecek yıl petrol üretiminde izlenilecek yolun henüz netleşmediğine işaret ederek “2019’da petrol üretiminin azaltılması veya artırılması konusu belirsizliğini koruyor. Talep noktasında, gelişen piyasaların para birimlerinde yaşananlar nedeniyle baskı var. Eğer küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle petrol talebi etkilenirse petrol piyasaları buna tepki verecektir” ifadelerini kullandı.

PETROLÜ SİYASETTEN UZAK TUTUYORUZ

Batılı ülkelere karşı petrol kozunu kullanacağına yönelik iddiaları değerlendiren Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih “Bu olayın aklıselimle çözüleceğine inanıyoruz. Petrolü yıllardır ekonomik bir araç olarak kullandık ve siyasetten uzak tuttuk. 1973’te yaşandığı gibi bir petrol ambargosu uygulama niyetimiz bulunmuyor” dedi. Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun halka arz sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Falih “Şu anda 2021 yılını halka arz için uygun bir tarih olarak görüyoruz. Halka arzın hangi borsada yapılacağına ise henüz karar vermedik. Aramco’nun yapısını daha da güçlendirerek elde edilecek karın daha da artırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.