Kaşık tatlısı tarifi: 2 tarif birleşince ortaya rüya gibi bir kaşık tatlısı çıkt! 3 kaşık tatlısı tarifi

Kaşık tatlısı tarifi

Muhallebisi için:

125 gram tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 litre süt

1 paket vanilin

Supangle için:

2,5 su bardağı süt

1 çay bardağı şeker

1/2 paket krema

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

100 gram sütlü çikolata

1 paket vanilin

1/2 su bardağı soğuk su

Üzeri için:

1-2 yemek kaşığı kakao

Muhallebi ve supanglenin pürüzsüz olması için mikser yardımıyla çırpın. Supanglenin parlak olabilmesi için ılıdıktan sonra yarım su bardağı soğuk su ekleyip çırpmayı unutmayın.

Kaşık Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Muhallebiyi hazırlayarak başlayın. Tereyağı ve unu 5 dakika unun kokusu çıkana kadar karıştırın.

Ardından sütünü ekleyin ve kıvam almaya başlayınca şekerini ekleyip biraz daha karıştırın. Ardından vanilyayı ekleyip karıştırın ve muhallebiniz pürüzsüz bir kıvama gelince borcama aktarın. Buzdolabına alıp biraz soğumasını sağlayın. Supangle için tereyağı, vanilin, çikolata ve su hariç diğer tüm malzemeleri koyun ve güzelce karıştırın. Kıvam alınca tereyağı, çikolata ve vanilini ekleyip pürüzsüz olacak şekilde karıştırın. Supangle biraz ılıdıktan sonra yarım bardak soğuk suyu da ekleyip karıştırın ve muhallebinin üzerine dökün. Tatlının en üst kısmına kakao serpiştirip 3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun.

3 Kaşık Tatlısı Nasıl Yapılır tüm detayları

3 Kaşık Tatlısı Malzemeleri

3 Yumurta

3 Yemek kaşığı şeker

3 Yemek kaşığı sıvıyağ

3 Yemek kaşığı irmik

3 Yemek kaşığı un

1 Paket vanilya

2 Paket kabartma tozu

2 Su bardağı ılık süt

1 Su bardağı şeker

Üç kaşık tatlısı Nasıl Yapılır?

Öncelikle kabımızın her tarafına gelecek şekilde tereyağı sürelim ve kenara alalım. Uygun bir kabın içine yumurta ve şekeri ekleyelim iyice köpürene kadar çırpalım. İyice karıştırdığımız malzemeye kalan malzemeleri ekleyelim ve karıştıralım. Tatlıyı iyice karıştırdıktan sonra yağlamış olduğumuz borcama dökelim ve Önceden ısıtılmış 180C derece alt üst ayar fırında 20 dakika pişirelim. Her fırın farklı olduğundan pişirme süresi değişebilir. Tencereye şerbet malzemelerini alalım ve şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Şerbet kaynatılmayacak. Fırından çıkan sıcak tatlıya soğuk şerbetin tamamını dökelim ve dinlendirelim. 3 kaşık tatlısı sunuma hazır. Afiyet olsun.