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Kasık fıtığı neden olur? Kasık fıtığı için hangi bölüme gidilir?

İnguinal herni olarak tanımlanan kasık fıtığı, karın duvarı fıtıkları içinde en sık görülen, kasık bölgesinde oluşan fıtıklardır. Kişi genellikle kasığında gevşeme ve sonrasında ağrı hisseder. Peki kasık fıtığı neden olur? Kasık fıtığı nasıl tedavi edilir? Kasık fıtığı için hangi bölüme gidilir?

27 Ağustos 2019 Salı 19:05
Kasık fıtığı neden olur? Kasık fıtığı için hangi bölüme gidilir?

İnguinal herni olarak tanımlanan kasık fıtığı, karın duvarı fıtıkları içinde en sık görülen, kasık bölgesinde oluşan fıtıklardır. Kişi genellikle kasığında gevşeme ve sonrasında ağrı hisseder. Peki kasık fıtığı neden olur? Kasık fıtığı nasıl tedavi edilir? Kasık fıtığı için hangi bölüme gidilir?

Kasık fıtığı belirtileri neler? Kasık fıtıkları akut olarak belirti göstermese de genellikle kasık bölgesinde şişlik ya da kabarıklık ile karakterizedir. Kişi genellikle kasığında gevşeme ve sonrasında ağrı hisseder. Yumuşak ve içe bastırılabilir durumdaki bu şişlikler, karın içi basıncın arttığı durumlarda görünür ve kişi yattığında yok olur. Şişlik üzerinde yanma ve ağrı hissi olabilir. Kasık fıtığı için genel cerrahi birimine başvurabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 19:05
  1. Kasık fıtığı neden olur?
  2. Kasık fıtığı için hangi bölüme gidilir?
  3. Kasık fıtığı belirtileri
  4. kasık fıtığı tedavisi

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