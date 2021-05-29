  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiliz basınından Cenk Tosun yorumu: Büyük bir darbe
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Uzayda yapılacak üretimler...
Kardeş ülkeden flaş Türkiye açıklaması
İsmail Demir müjdeyi duyurdu
Kadın - Aile Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi
Kadın - Aile

Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi

Pratik kaşarlı köfte tarifi | Akşam yemeği için leziz bir köfte tarifi arayanlar 'Kaşarlı köfte nasıl yapılır?' sorusuna cevap arıyor. Peki, kaşarlı köfte için hangi malzemeler gerekli? Kolay ev yapımı kaşarlı köfte tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-29 17:24:00 -
Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi

Ağızda dağılan, anne eli değmiş bir köfte tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Bu tarifi hem siz hem de çocuklarınız çok sevecek.

Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo dana kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yumurta
  • 1 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı bayat etmek içi
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Kaşar peyniri rendesi

Kaşarlı köfte nasıl yapılır?

Öncelikle kaşar peynirini rendeleyin.

Ekmek içlerini biraz suyla ıslatıp sıkın.

Soğanı ve sarımsağı da rendeleyin.

Ardından tüm malzemeyi iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz harçtan parçalar koparıp köftelere şekil verin.

Köftelerinizi en az yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra ister ızgara tavasında isterseniz de az yağda kızartabilirsiniz.

Afiyet olsun. 

Taze çilekli puding tarifi | Ev yapımı çilekli puding
Taze çilekli puding tarifi | Ev yapımı çilekli puding

Kadın - Aile

Taze çilekli puding tarifi | Ev yapımı çilekli puding

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın
Gündem

SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın "Kuzey Kore" cehaleti

Muhaliflerin gazıyla 'kerameti kendinden menkul' bulan fakat konuştukça cehaleti paçalarından sızan sözde 'Prof' Özgür Demirtaş, SİHA'lardak..
AK Partili vekilden Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

AK Partili vekilden Sedat Peker açıklaması!

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, geçtiğimiz günlerde servis edilen "Sedat Peker'e koruma kararı belgelerine" dair açıklama yapt..
Trollerin oltasına takıldı! İrfan Değirmenci'den utanılası bir yalan daha
Gündem

Trollerin oltasına takıldı! İrfan Değirmenci'den utanılası bir yalan daha

Halk Tv sunucusu İrfan Değirmenci, ÖSYM'nin, KPSS adaylarından 300 lira sınav ücreti istediği yalanını ortaya atan trollerin oltasına takıla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay