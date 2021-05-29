Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi
Pratik kaşarlı köfte tarifi | Akşam yemeği için leziz bir köfte tarifi arayanlar 'Kaşarlı köfte nasıl yapılır?' sorusuna cevap arıyor. Peki, kaşarlı köfte için hangi malzemeler gerekli? Kolay ev yapımı kaşarlı köfte tarifi
Ağızda dağılan, anne eli değmiş bir köfte tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Bu tarifi hem siz hem de çocuklarınız çok sevecek.
Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo dana kıyma
- 1 adet soğan
- 1 adet yumurta
- 1 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı bayat etmek içi
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- Kaşar peyniri rendesi
Kaşarlı köfte nasıl yapılır?
Öncelikle kaşar peynirini rendeleyin.
Ekmek içlerini biraz suyla ıslatıp sıkın.
Soğanı ve sarımsağı da rendeleyin.
Ardından tüm malzemeyi iyice yoğurun.
Yoğurduğunuz harçtan parçalar koparıp köftelere şekil verin.
Köftelerinizi en az yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra ister ızgara tavasında isterseniz de az yağda kızartabilirsiniz.
Afiyet olsun.