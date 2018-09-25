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Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin

Doları bahane edenler fiyatlarlaoynadı. Bir tekstil firmasının 39.99 liralık tişörtünün üzerinde 49.99 liralık etiket vardı. Paketinde 10.95 yazan sucuk ise kasada 11.50 liraya çıktı. Fırsatçılar tepki topladı...

25 Eylül 2018 Salı 06:40
Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin

Doları bahane edenler, "Bir alışveriş, bir fırsatçılık" dönemi başlattı! Reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatlar birbirinden farklıydı. Tezgah ve kasada ortaya çıkan fiyat farklarını gören vatandaş, isyan bayrağını açtı. Tezgahtaki oyunu belgeleriyle kanıtladı. Patates, soğan, salata, muz ve kivinin ardından skandallar zinciri sonlanmadı. Bu furyaya tekstil devleri de katıldı.

'İLAVE ÜCRET ALINMIYOR'
Türkiye'nin en ünlü firmasında 39.99 lira olan tişörtün etiket fiyatının üzerine 49.99 liralık etiket yapıştırıldı. Taksitli fiyat ise 43.99'dan 54.99'a çıktı. Dolar tezgahı, kahvaltıların vazgeçilmezi sucuğa da yansıdı. Sucuğun paketinde 10.95 litre yazısı vardı. Fakat marketçi, kasada farklı hesapladı! Vatandaş 10.95 liralık sucuğa 11.50 lira ödeme yaptı. 


 

TAVUĞA YÜZDE 200 ZAM
Fahiş zam furyasına tavukçuluk sektörü de katıldı. Tavuk etine 9 ayda yüzde 200 zam yapıldı. Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, "Tavuk göğsünün fiyatı 2 hafta önce 18, bir hafta önce 22 liraydı. Bugün sadece bize gelişi 28 lira oldu. Tavuk kanadının kilosu Ocak'ta 7 lira 70 kuruşken bugün 21 lira" diye konuştu..

ETİKET OYUNU
Müşteri, aldığı sweatshirt'ün etiketini kaldırdığında şoka uğradı. Çünkü altta ürünün indirimli fiyatı vardı.

KAYNAK: TAKVİM

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 06:40
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