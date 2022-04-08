  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kasaba Doktoru Ömer kim? Kasaba Doktoru Ömer Özen kim oynuyor gerçekte kim?
Medya

Kasaba Doktoru Ömer kim? Kasaba Doktoru Ömer Özen kim oynuyor gerçekte kim?

Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Doktor Ömer Ezen karakterini kimin oynadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Ömer Özen gerçekte kim? Deniz Can Aktaş kimdir hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 07:29:00 -
Kasaba Doktoru Ömer kim? Kasaba Doktoru Ömer Özen kim oynuyor gerçekte kim?

8 Nisan Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında Kasaba Doktoru isimli dizi başlayacak. Dizide yer alan Doktor Ömer Özen karakterinin kim olduğu ise merak konusu.

Kasaba Doktoru Ömer kim? Kasaba Doktoru Ömer Özen kim oynuyor gerçekte kim?

Güney Kore dizisi Dr. Romantic dizisinin uyarlaması olan Kasaba Doktoru’nda Ömer Özen karakterini Deniz Can Aktaş oynuyor.

Deniz Can Aktaş kimdir?

Deniz Can Aktaş 28 Temmuz 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu’ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Aktaş, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır.

Deniz Can Aktaş oynadığı diziler:

Tatlı Küçük Yalancılar

Hayat Bazen Tatlıdır

Nerdesin Birader

Avlu

Aşk Ağlatır

Menajerimi Ara

Deniz Can Aktaş oynadığı filmler:

Bandırma Füze Kulübü

Kasaba Doktoru Leyla kim? Kasaba Doktoru Leyla Erpek kim oynuyor?
Kasaba Doktoru Leyla kim? Kasaba Doktoru Leyla Erpek kim oynuyor?

Medya

Kasaba Doktoru Leyla kim? Kasaba Doktoru Leyla Erpek kim oynuyor?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay