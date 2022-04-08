Kasaba Doktoru Ömer kim? Kasaba Doktoru Ömer Özen kim oynuyor gerçekte kim?
Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Doktor Ömer Ezen karakterini kimin oynadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Ömer Özen gerçekte kim? Deniz Can Aktaş kimdir hangi dizilerde oynadı?
8 Nisan Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında Kasaba Doktoru isimli dizi başlayacak. Dizide yer alan Doktor Ömer Özen karakterinin kim olduğu ise merak konusu.
Kasaba Doktoru Ömer kim? Kasaba Doktoru Ömer Özen kim oynuyor gerçekte kim?
Güney Kore dizisi Dr. Romantic dizisinin uyarlaması olan Kasaba Doktoru’nda Ömer Özen karakterini Deniz Can Aktaş oynuyor.
Deniz Can Aktaş kimdir?
Deniz Can Aktaş 28 Temmuz 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu’ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Aktaş, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır.
Deniz Can Aktaş oynadığı diziler:
Tatlı Küçük Yalancılar
Hayat Bazen Tatlıdır
Nerdesin Birader
Avlu
Aşk Ağlatır
Menajerimi Ara
Deniz Can Aktaş oynadığı filmler:
Bandırma Füze Kulübü